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"الطلاب على السور والأغنام في المدرسة".. بالأسبوع الأول للعام الدراسي بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

"الطلاب على السور والأغنام في المدرسة".. بالأسبوع الأول للعام الدراسي بالقليوبية

03:25 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

الطلاب على السور والأغنام في المدرسة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت مدارس الخصوص بمحافظة القليوبية، ظاهرة غريبة خلال الأسبوع الأول للعام الدراسي، حيث رصد عدد من الطلاب بمدسة الخلفاء يهربون من أعلى سور المدرسة، كما شهدت مدرسة الثانوي الصناعي وجود أغنام أمام المدرسة.

واشتكى عدد من أولياء الأمور من تلك الظاهرة، مطالبين مسؤولي التعليم بالمحافظة بالعمل على إعادة الانضباط، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدارس.

من جانبه أكد خالد محمد، ولي أمر أحد الطلاب، أن تلك التصرفات غير المسؤولة تسيئ للمدينة والأهالي وتضر بمستقبل الطلاب.

وأضاف أن المدينة تعاني من قصور شديد من النواحي التعليمية في معظم المدراس بها التي تشهد مخالفات وانتهاكات كبيرة، مطالبًا المسؤولين بتوجيه الاهتمام للمدارس وتكثيف الحملات.

من جانبه أكد طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه سيتم فتح تحقيق عاجل في تلك الوقائع، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بأي إهمال أو تسيب داخل مدارس المحافظة.

الطلاب على السور والأغنام في المدرسة

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