سيدة تتبرع بـ 24 مليون جنيه لبناء مدرسة بالغربية
سيدة تتبرع بـ 24 مليون جنيه لبناء مدرسة بالغربية
03:19 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017
الحاجة سميرة محمد محمود
الغربية- مروة شاهين:
تبرعت الحاجة سميرة محمد محمود شكري، بمبلغ 24 مليون جنيه، اليوم الأربعاء، لبناء مدرسة باسم "المنير" لتعليم أبناء المحافظة.
وأكدت الحاجة سميرة حرصها على تعليم أبناء محافظة الغربية حتى تنهض مصر فلا نهضة بدون تعليم.
وفي المقابل التقى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، الحاجة سميرة بديوان عام المحافظة وقدم الشكر لها على تبرعها، مؤكدًا أنه سيتم تحديد أكثر منطقة احتياجا لإقامة مدرسة وسيتم بناءها بها خلال الأيام المقبلة.
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