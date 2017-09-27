إحالة 6 موظفين بإدراة الباجور التعليمية في المنوفية للتحقيق

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم من الشرقية: تثبيت أكثر من 200 ألف موظف

المنوفية- مروة فاضل:

قرر الدكتور عبدالله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، إحالة 6 موظفين بإدارة خدمة المواطنين التابعة لإدارة الباجور التعليمية للتحقيق لعدم انتظامهم في العمل وتغيبهم.

جاء ذلك خلال جولة لوكيل وزارة التربية والتعليم على إدارة الباجور ومدارسها لمتابعة انتظام العملية التعليمية.

وقال عمارة، إنه سيتم تكريم عدة مدارس بالباجور وإعطائهم شهادات تقدير لالتزامهم بالنظافة والعملية التعليمية المتميزة.