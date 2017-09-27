«باربي ومجلات الأزياء».. 10 أشياء ما زالت المرأة السعودية محرومة منها

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قرار تاريخي أصدره ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، أمس الثلاثاء، سمح بقيادة المرأة السعودية السيارات، ما يوحي ببارقة أمل في مستقبل المرأة السعودية، وتحريرها من قواعد ظلت متبعة لسنوات طويلة، ومع ذلك نشر موقع "ذا وييك" البريطاني مجموعة من الأشياء التي ما زالت ممنوعة عن المرأة السعودية، ومن بينها:

1- الخروج دون محرم

المرأة السعودية ما زالت بحاجة إلى "محرم" من أحد أقاربها الذكور لمرافقتها خارج المنزل لأي غرض سواء أكان التسوق أو حتى زيارة الطبيب.





2- الملابس

تضطر غالبية النساء السعوديات لارتداء العباءة السوداء الطويلة والحجاب، ويخضع حجاب المرأة لقيود متفاوتة في جميع أنحاء البلاد، ويفرض بعض المتشددين في مناطق معينة على المرأة ارتداء النقاب.

3- الماكياج

يجب على المرأة السعودية عدم وضع الكثير من مستحضرات التجميل أو التبرج خارج المنزل، حيث يعد وضع الماكياج أمرًا مكروهًا.

4- الاختلاط

المرأة السعودية ممنوعة تمامًا من الاختلاط مع الرجال الغرباء إلا في أضيق الحدود، وفي غالبية المؤسسات العامة والبنوك والجامعات يتم الفصل بين الجنسين، ويعتبر الاختلاط في السعودية أمرًا غير شرعي، يتم بسببه توجيه تهم جنائية ضد كلا الطرفين، وفي الغالب تواجه المرأة عقوبة أشد.

5- السباحة

المرأة السعودية ممنوعة من ارتداء المايوه للسباحة، كما أنها ممنوعة أيضًا من النظر إلى الرجال الذين يسبحون.



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6- الرياضة

عندما سمح للمرأة السعودية لأول مرة التنافس في دورة الألعاب الأوليمبية عام 2012، أثيرت ضجة أخلاقية اتهمت النساء المشاركات بالبغاء، بسبب الاعتقاد السائد بأن المرأة السعودية لا ينبغي لها المشاركة في أي رياضة، ما أدى إلى تراجع الكثيرات، في حين أجبرت النساء المصممات على ممارسة الرياضة على مرافقة ولي أمرهن وارتداء ملابس رياضية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

7- تجربة الملابس

المرأة السعودية ممنوعة من محاولة تجربة الملابس قبل شرائها، لأن فكرة وجود امرأة دون ملابس خلف الأبواب قد تثير الرجال.

8- الحساب البنكي

لا يمكن للمرأة السعودية فتح حساب بنكي أو السفر أو إنجاز المهام الرسمية دون الحصول على موافقة من ولي أمرها.

9- مجلات الأزياء

المرأة السعودية ممنوعة أيضًا من قراءة مجلات الأزياء غير الخاضعة للرقابة.

10- باربي

من أغرب الأشياء المحرمة على المرأة السعودية استخدام دمية "باربي"، وفقًا لما ذكره "ذا وييك"، دون أن يذكر سببًا لذلك.