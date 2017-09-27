المرأة السعودية تشعل «تويتر».. ومغردون: «خلطة أم محمد لإزالة خدش السيارة»

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بعد القرار التاريخي الذي أصدره ملك السعودية "سلمان بن عبد العزيز"، أمس الثلاثاء، والذي سمح بقيادة المرأة السعودية للسيارات، تصدر الحدث مواقع السوشيال ميديا، لاسيما موقع "تويتر"، حيث تداول رواده عددًا من الهاشتاجات للتعبير عن رأيهم في هذا القرار..

#الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة

تصدر هاشتاج "الملك ينتصر لقيادة المرأة"، موقع "تويتر" وشارك فيه عدد كبير من الرواد والمشاهير، وصفوا من خلاله القرار بـ"التاريخي"، وقال أحد المشاركين فيه: "قرار قيادة المرأة للسيارة قرار حكيم طال انتظاره شكراً خادم الحرمين الشريفين".

وأضافت أخرى: "يتوجب علينا أن نكون محل ثقة والا نخذل دولتنا ولا حكومتنا في أي قرار تاريخي مثل هذا وان نتصرف بحكمة ووعي".

#الشعب_يرفض_قياد_المرأة

على ما يبدو أن قرار الملك السعودي لم يكن محببًا عند الكثيرين، حيث أطلق بعض الرواد على موقع "تويتر" عدة هاشتاجات، من بينها #الشعب_يرفض_قيادة_المرأة، و#حريم_بيتي_لن_يقودوا، وغيرها من الهاشتاجات المعارضة للقرار.

وقال أحد المعارضين: ليلة حزينة ياوطني، سيذهب الخجل وتعم الفوضى ويكثر الفساد، بعد أن كانت المرأة لها معنى بحشمتها الآن كل المعاني تبعثرت".

وأضاف آخر: "كل رجل مسؤل عن أهل بيته.. واللي بتسوق هاذي ماعندها رجال يخافون الله فيها ولا يغارون علي عرضهم".

وتابع آخر: "لهذا القرار تبعات خطيرة على المجتمع من ناحية خروج المرأة بلا محرم وضياع البيت والأسر".

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لم يكن المعارضون من الرجال فقط، وإنما الغريب وجود الكثير من النساء السعوديات المعارضات لهذا القرار، حيث قالت إحداهن: "أنا امرأة ومن أشد المعارضين لاني أعرف إنه بيصير قمة الفساد والانحطاط".

وأضافت أخرى: "اجمل ماكان في السعودية والذي يميزها للأسف.. عدم قيادتنا للسيارة".

وانتقدت أخرى القرار: "أين غيرة الرجال على دين الإسلام ومحرمه، أين الأخلاق وصفات بنات عائشة بالحياء والحشمة أين أنتم يا أهل الدين!؟؟".

ساخرون

من ناحية أخرى، سخر عدد من رواد موقع "تويتر" من قيادة النساء للسيارات بشكل عام، واتهم الكثيرون المرأة بالتسبب في الزحمة والحوادث وحذر آخرون من هذا القرار من الناحية الأمنية، حيث قال أحد النشطاء: "ابشروا بالزحمة.. الأول كان السايق يشيل معه ٥ حريم.. بكرة هالخمس حريم كل واحدة بتركب سيارة".

وسخر آخر: "قريبًا منتدى حواء.. خلطة أم محمد لإزالة خدش باب السيارة".