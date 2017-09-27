رئيس الجهاز المركزي للتنظيم من الشرقية: تثبيت أكثر من 200 ألف موظف وعامل مؤقت (صور)

الشرقية – فاطمة الديب:

أكد المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الدولة جادة في إنهاء إجراءات تثبيت كافة العاملين المؤقتين؛ طبقًا لقواعد التثبيت المُعتمدة من مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه جرى تثبيت أكثر من 200 ألف موظف وعامل مؤقت على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجهاز المركزي، رافقه اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، بعدد من العاملين بمشروعات المرفق الداخلي والمحاجر ومركز شبكات المرافق والصناعات النمطية بالشرقية؛ لاستعراض ومناقشة إجراءات تثبيت العاملين على الحسابات والصناديق الخاصة.

وأوضح جميل، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه جار انهاء إجراءات تثبيت كافة العاملين المؤقتين على الصناديق والحسابات الخاصة؛ للتمتع بكافة مزايا التعيين الممنوحة من الجهاز الإداري للدولة، وذلك حفاظًا على وضعهم الأسري والاجتماعي، موضحًا أن تثبيت وتقنين أوضاع العاملين يُلزم الدولة بصرف مرتباتهم وأجورهم طبقًا للقانون.

من جانبه، قال اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، إن إجراءات تثبيت العاملين المؤقتين تتم بناءً على المكاتبات والخطابات الواردة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تثبيت كافة العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، لافتًا إلى أن مزايا التثبيت تفوق الوضع التعاقدي؛ حيث تسمح للموظف بتقلد الوظائف القيادية والتمتع بكافة المزايا الاجتماعية والتنافسية والرعاية الصحية والعلاجية.