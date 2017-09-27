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الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل مصنع في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل مصنع في بورسعيد

03:14 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل مصنع في بورسعيد

الحماية المدنية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، على حريق محدود نشب داخل أحد مصانع المنطقة الحرة للاستثمار بشارع محمد علي، في حي الشرق، دون وقوع إصابات.

تلقت إدارة الحماية المدنية بلاغ بوقوع حريق بالطابق الثالث في مصنع بمنطقة الاستثمار، والذي يحتوي على مكاتب إدارية، فتوجهت سيارات الإطفاء لمكان الحادث، وسيطرت على النيران.

جار اتخاذ الإجراءات اللازمة والوقوف على أسباب الحريق.

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