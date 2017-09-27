في المدن الجامعية بسوهاج.. مبان متهالكة ورشح لمياه الصرف وانتشار للقمامة

سوهاج – عمار عبد الواحد:

على الرغم من بدء العام الدراسي الجديد منذ أيام قليلة، وقرب تسكين الطلاب في المدن الجامعية المختلفة بداية شهر أكتوبر المقبل، غير أن إدارة المدن الجامعية بجامعة سوهاج لم تقم بصيانة وترميم المباني المختلفة الخاصة بتسكين الطلاب.

وتبين معاناة بعض المباني من التهالك والكسور في درج السلالم، وظهور رشح المياه من مواسير الصرف الصحي بالأسقف، وتهالك بالأسرّة وتلف المراتب الخاصة بالطلاب، وهو ما أثار غضب الطلاب المقرر لهم السكن فيها طوال العام الدراسي.

كما تعاني مباني المدن الجامعية بجامعة سوهاج من انتشار للقمامة والمخلفات الورقية، حيث يعدّ مبنى الرعاية بمنطقة العارف بالله، ومبنى الرعاية بالحرم الجامعي المخصص لطلاب كليات الطب والصيدلة والطب البيطري والهندسة والتمريض والطلاب المكفوفين، من أكثر المباني التي تحتاج لصيانة عاجلة، خاصة في دورات المياه وتغيير لمبات الكهرباء المتواجدة في طرقات المبنى والمطابخ والحمامات.

كما يعد نقص العمالة بالمدن الجامعية بسوهاج من أبرز المشاكل التي تواجه المسئولين، بسبب قلة الرواتب التي يتقاضاها عمال النظافة.

محمد يوسف، طالب بكلية التربية، قال: إن مبنى الرعاية بالمدينة الجامعية بالعارف غير مؤهل لاستقبال الطلاب، حيث يعاني من رشح في مواسير الصرف الصحي، وتهالك في درج سلم المبنى، فضلاً عن انتشار القمامة بالمكان.

واتفقت معه في الرأي أمنية أحمد، طالبة بالفرقة الأولى بكلية الآداب، مشيرة إلى أنها صُدمت فور مشاهدتها منظر بعض أسرّة مباني المدينة الجامعية وتهالك المراتب الخاصة بها، مضيفة أنه لولا بُعد محل إقامتها عن الجامعة لما أقامت في تلك المباني.

من جانبه، قال الدكتور صفا محمود، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج: إنه يجري الآن العمل على إصلاح تلفيات المدن الجامعية وصيانتها لاستقبال الطلاب الجدد، مضيفًا أن إدارة المدن الجامعية تعمل على سرعة إنجاز أعمال الصيانة بالمباني المختلفة والبالغ عددها 7 مبانٍ، لافتاً إلى أن عدد الطلاب المقرر لهم التسكين في المدن الجامعية العام الدراسي الحالي 4 آلاف طالب وطالبة.