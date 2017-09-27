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انقطاع الكهرباء عن 11 منطقة بطنطا.. السبت

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مصراوي Masrawy

انقطاع الكهرباء عن 11 منطقة بطنطا.. السبت

03:11 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

انقطاع الكهرباء عن 11 منطقة بطنطا.. السبت

أرشيفية

الغربية - مروة شاهين :

صرحت المهندسة أماني هاشم، رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، اليوم الأربعاء، أنه سوف يجري فصل التيار الكهربائي عن بعض مناطق مدينة طنطا لتركيب إطفاء تلقائي على خلايا 11 بمحطة محولات جنوب طنطا يوم السبت المقبل من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة من صباح نفس اليوم بمناطق "سيجر وترعة الشيتي والعجيزي وسكة الوسط وشارع حسن شحاتة والحكمة والصاغة ومساكن الشباب ومساكن الدفراوية ومساكن الأوقاف ومصنع تدوير القمامة".

وطالبت رئيس قطاع الكهرباء، المواطنين بالمناطق التي ستتأثر بفصل التيار خلال هذه الفترة، بتدبير تغذية بديلة، وخاصة المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي.

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