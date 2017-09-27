بالصور.. افتتاح مبنى الرنين المغناطيسي بمدرسة التمريض في دمنهور
بالصور.. افتتاح مبنى الرنين المغناطيسي بمدرسة التمريض في دمنهور
03:10 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017
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البحيرة – أحمد نصرة:
افتتحت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، مبنى الرنين المغناطيسي بمدرسة التمريض، بالمعهد الطبي القومي بدمنهور بتكلفة إجمالية 8 ملايين جنيه من وزارة الصحة.
وتفقدت المحافظ والدكتور هاني نصر، أمين عام هيئة المستشفيات التعليمية، مدرسة التمريض المكونة من 3 فصول بالإضافة المعامل والمكاتب الإدارية، وغرفة الكمبيوتر وتستوعب 60 طالبة بتكلفة 1.5 مليون جنيها، أعمال إنشائية وتجهيزات تبرع من رجل الأعمال نبيل الكاتب بدمنهور، ومن المقرر افتتاح المدرسة وبدء الدراسة بها أول أكتوبر المقبل، ويتم الالتحاق بها بعد المرحلة الإعدادية ومدة الدراسة بها خمس سنوات.
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