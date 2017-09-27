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التحفظ على مدير مدرسة بالقليوبية بتهمة إثارة الفتن

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مصراوي Masrawy

التحفظ على مدير مدرسة بالقليوبية بتهمة إثارة الفتن

03:10 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

التحفظ على مدير مدرسة بالقليوبية بتهمة إثارة الفتن

مديرية امن القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تجمهر العشرات من أولياء امور مدرسة أبو زعبل 2 الابتدائية، احتجاجًا على ما أعلنه مدير المدرسة بنقل أولادهم إلى مدرسة مجمع مدارس أبو زعبل، تمهيدًا لنقل المدرسة التجريبية بأبو زعبل لمقر المدرسة الحالي، بدلا من ابنائهم.

واكد المتجمهرون، أن مدير المدرسة قال في طابور الصباح، إنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من مدير التعليم الابتدائي بإخلاء المدرسة في خلال ٢٤ ساعة، الأمر الذي نفاه مسئول الأمن بالإدارة التعليمية، مؤكدًا بأنها إشاعة من مدير المدرسة ولا صحة لنقل المدرسة.

انتقل المقدم محمد أبو بكر نائب مأمور مركز الخانكة إلى المدرسة، وجرى التحفظ على مدير المدرسة، مسعد وهبان، للعرض على النيابة، بتهمة بلبلة الرأي العام وإثارة الفتن.

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