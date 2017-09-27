التعليم: بدء التقديم الإلكتروني للمدارس اليابانية اليوم ولمدة أسبوع

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التقديم الإلكتروني للمدارس المصرية اليابانية، مستمر لمدة أسبوع ابتداءً من اليوم الأربعاء.

وأضاف خيري، في تصريح خاص لمصراوي، أن كل إدارة تعليمية ستخطر بموعد التقديم الخاص بها، فيما يخص تحديد مواعيد التقدم بالأوراق الخاصة بالتقديم للمدارس، وموعد بدء الدراسة.

وفتحت وزارة التربية والتعليم، باب التقديم الإلكتروني للمدارس المصرية اليابانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ويمكن لولي الأمر الراغب في إلحاق نجله بالمدرسة اتباع الرابط التالي: http://ejsreg.emis.gov.eg

يذكر أن التقديم مقتصر على ثمانية مدارس فقط في 7 محافظات، هي: "محافظة السويس (المصرية اليابانية بفيصل) ـ مرحلة التعليم الأساسي وتضم عدد (11) فصلًا، محافظة القاهرة – المصرية اليابانية بالشروق (2) - مرحلة التعليم الأساسي – عدد الفصول (18) فصلًا، محافظة القاهرة – المصرية اليابانية القاهرة الجديدة – المرحلة التعليمية جميع المراحل – عدد الفصول (28) فصلًا،ومحافظة الإسكندرية – المصرية اليابانية ببرج العرب رقم (2) – المرحلة التعليمية جميع المراحل – عدد الفصول (14) فصلًا".

وتتضمن قائمة المحافظات التي تحتوي على المدارس: "محافظة المنوفية – المصرية اليابانية بشبين الكوم – المرحلة التعليمية: تعليم أساسي – عدد الفصول (11) فصلًا، محافظة بني سويف – المصرية اليابانية ببني سويف الجديدة – مرحلة التعليم الأ ساسي – عدد الفصول (22) فصلًا، محافظة أسيوط – المصرية اليابانية بأسيوط الجديدة – جميع مراحل التعليم – عدد الفصول (14) فصلًا، ومحافظة المنيا – المصرية اليابانية بالمنيا – مرحلة التعليم أساسي – عدد الفصول (11) فصلًا".