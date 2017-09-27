المحرصاوى يحيل المتسبب في إصدار بيانات خاطئة عن التنسيق للتحقيق
المحرصاوى يحيل المتسبب في إصدار بيانات خاطئة عن التنسيق للتحقيق
03:08 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017
كتب - محمود مصطفى:
كشف الدكتور محمد المحرصاوى ،رئيس جامعة الأزهر، عن إحالة المتسبب في اصدار بيانات خاطئة عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات،للتحقيق بالجامعة.
وأصدرت جامعة الأزهر، بيانا الخميس الماضي بالحدود الدنيا للقبول بالكليات، قبل أن تصدر بيانا ثانيا يخالف ما اصدرته فى اليوم السابق يوم الجمعه الماضية
وأضاف المحرصاوي، خلال لقائه الطلاب والطالبات اليوم الثلاثاء، للاستماع إلى مقترحاتهم، أن التنسيق فى الجامعة يختلف عن باقى الجامعات، لأن الأعداد التى تتقدم للتنسيق من الدور الثانى تكاد تقارب أعداد الناجحين بالدور الأول .
وأشار رئيس جامعة الأزهر، إلى أنه لا يمكن توحيد الحد الأدنى للقبول بكليات البنين والبنات.
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