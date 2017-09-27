لولي الأمر: لماذا تفضل المدارس اليابانية عند التقديم لابنك؟

كتبت- ياسمين محمد:

فتحت وزارة التربية والتعليم، باب التقديم الإلكتروني للمدارس المصرية اليابانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ويمكن لولي الأمر الراغب في إلحاق نجله بالمدرسة اتباع الرابط التالي: http://ejsreg.emis.gov.eg/.

ووفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، فإن للمدارس المصرية اليابانية الجديدة خصائص غير متوفرة في المدارس الأخرى، منها: "مساحة المدرسة، والتي تقدر بـ 6000 آلاف متر، فضلًا عن وجود بابين داخل الفصل أحدهما للدخول والآخر للخروج، سبورتان داخل الفصل أحدهما للشرح والاخرى للجدول، وكثافة الفصل لا تزيد عن 40 طالبًا".

ولكل طالب خاص به داخل الفصل، وأرفف لاحتواء أغراضه، وله وجبة غذائية متكاملة، هذا بالإضافة إلى ممارسة أنشطة "التوكاتسو" اليابانية الأمر الذي يترتب عليه مد فترة اليوم الدراسي حتى الثالثة والنصف عصرًا.

وتعد أنشطة "التوكاتسو" نموذج تربوي ياباني، يهدف لبناء شخصية متكاملة للطلاب، وأسلوب حياة بالمدرسة، ومن شأنه إكساب الطلاب قيم وسلوكيات ومهارات وعادات إيجابية مثل: التعاطف، تحمل المسؤولية، النظافة، النظام، الالتزام، الاستقلالية، وحل المشكلات، وغيرها من الأنشطة الحميدة التي تساهم في بناء جوانب شخصية الطالبة وتجعله أكثر سعادة وإقبالًا على كل ما هو جميل.

يذكر أن التقديم مقتصر على ثمانية مدارس فقط في 7 محافظات هي: محافظة السويس (المصرية اليابانية بفيصل) ـ مرحلة التعليم الأساسي وتضم 11 فصلًا، محافظة القاهرة – المصرية اليابانية بالشروق (2) - مرحلة التعليم الأساسي – تضم 18 فصلًا، محافظة القاهرة – المصرية اليابانية القاهرة الجديدة – المرحلة التعليمية جميع المراحل – تضم 28 فصلًا ، ومحافظة الإسكندرية – المصرية اليابانية ببرج العرب (2) – المرحلة التعليمية جميع المراحل – وتضم فصلًا .

بالإضافة إلى محافظة المنوفية – المصرية اليابانية بشبين الكوم – المرحلة التعليمية: تعليم أساسي – تضم 11 فصلًا، محافظة بني سويف – المصرية اليابانية ببني سويف الجديدة – مرحلة التعليم الأ ساسي – تضم 22 فصلًا، محافظة أسيوط – المصرية اليابانية بأسيوط الجديدة – جميع مراحل التعليم – تضم 14 فصلًا، ومحافظة المنيا – المصرية اليابانية بالمنيا – مرحلة التعليم أساسي – وتضم 11 فصلا.