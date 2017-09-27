تعرف على أماكن المدارس اليابانية الجاهزة للدراسة "انفوجرافيك"
تعرف على أماكن المدارس اليابانية الجاهزة للدراسة "انفوجرافيك"
03:06 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017
كتبت- ياسمين محمد:
فتحت وزارة التربية والتعليم باب التقديم الإلكتروني للمدارس المصرية اليابانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ويمكن لولي الأمر الراغب في إلحاق نجله بالمدارس اليابانية اتباع الرابط التالي للتقديم به : http://ejsreg.emis.gov.eg/.
ويرصد "الانفوجرافيك" التالي أماكن المدارس التي تم فتح باب التقديم لها حتى الآن:
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