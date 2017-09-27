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وزير الصحة: تخصيص 9 مستشفيات تكامل لاستخدامهم كمعاهد فنية جديدة

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مصراوي Masrawy

وزير الصحة: تخصيص 9 مستشفيات تكامل لاستخدامهم كمعاهد فنية جديدة

03:01 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

وزير الصحة: تخصيص 9 مستشفيات تكامل لاستخدامهم كمعاهد فنية جديدة

أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، تخصيص 9 مستشفيات تكامل لاستخدامهم كمعاهد فنية صحية جديدة، وذلك في إطار خطة الوزارة للاستخدام الأمثل لمستشفيات التكامل ولتخريج دفعات جديدة من الفنيين الصحيين على مستوى عالي من التعليم والتدريب.

وأوضح راضي، في بيانٍ، اليوم الأربعاء، أنه تم اختيار 9 مستشفيات بعد المعاينة والتأكد من مطابقتها للشروط الفنية، حيث وقع الاختيار على مستشفى تزمنت، وباروط بمحافظة بني سويف، والجيزة بمنشأة البكري، والقناوية بقنا، وميت محسن بالدقهلية، وبني حسين بأسيوط، والبيهو بالمنيا، وأبو سلطان بالإسماعيلية، وصفط الحرية بالبحيرة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذا القرار جاء في إطار العمل على تخريج فنيين صحيين متخصصين في 14 تخصص جديد تم استحداثهم في منظومة التعليم الصحي، وهي فني عظام، وصيانة الأجهزة الطبية، والصناعات الدوائية، والتغذية العلاجية، والتثقيف الصحي، والمراقب الصحي، والتخدير، والبصريات، لافتاً إلى تطوير 6 تخصصات موجودة بالفعل، حرصًا على رفع مستوى التعليم الفني الصحي.

وأضاف "مجاهد"، أن القرار الوزاري الصادر يأتي في إطار طموح وزارة الصحة والسكان وسعيها الدائم لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين عن طريق تعليم وتدريب الطاقم الطبي على أكمل وجه، سعياً لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.

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