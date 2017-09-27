ميركل ترحب بـ"حيوية وشغف" ماكرون

برلين - (د ب أ):

جاء تقييم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لخطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن مستقبل أوروبا إيجابيا من الناحية المبدئية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الأربعاء في برلين: "المستشارة ترحب بتحدث الرئيس الفرنسي بكثير من الحيوية والشغف تجاه أوروبا"، مضيفا في المقابل أنه لا يزال من المبكر إعلان تقييم مفصل لمقترحات ماكرون.

وقال المتحدث: "الأمر يتوقف دائما على الصياغة المحددة لهذه المقترحات"، موضحا أن ماكرون قدم مادة غزيرة للنقاش الضروري القادم حول مستقبل الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "هذا النقاش سيتطور سريعا الآن"، مشيرا إلى أن ميركل ستشارك في هذا النقاش "بسرور".

وتابع المتحدث أن سيكون هناك فرصة جيدة لهذا النقاش مساء غد الخميس قبيل انعقاد القمة الرقمية للاتحاد الأوروبي في تالين.

وكان ماكرون طالب أمس الثلاثاء خلال خطاب له بإعادة هيكلة الاتحاد الأوروبي، وقدم خطة زمنية ممتدة حتى عام 2024 تشتمل على مطالب خلافية، مثل استحداث موازنة لمنطقة اليورو وتشكيل قوات مشتركة للمهام العسكرية ووضع ميزانية أوروبية مشتركة للدفاع.