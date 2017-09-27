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رئيس تشريعية النواب: تطبيق القانون في المحاكم "مش بالمزاج"

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مصراوي Masrawy

رئيس تشريعية النواب: تطبيق القانون في المحاكم "مش بالمزاج"

02:54 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

بهاء أبو شقة

كتب – أحمد على 

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، في مجلس النواب، إن الجميع ملزم بتطبيق القانون فى المحاكم من الكبير للصغير.

وردا على تساؤل حول عدم قبول بعد الدوائر القضائية للتعديلات الأخيرة بشأن توكيلات المتهمين، شدد أبو شقة، على أن "تطبيق القانون مش بالمزاج".

وأضاف، خلال اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم الأربعاء، لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أن "عدم تطبيق التعديلات الأخيرة في قانون الإجراءات الجنائية بشأن توكيلات المتهمين، يعد جريمة إنكار للعدالة"

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن الحصانة التى يحصل عليها نواب البرلمان والقضاة والدبلوماسيين وآخرين فى الدولة المصرية، ليست لذواتهم وأنما لأداء عملهم فى ظل حرية يستطيعوا من خلالها أداء مهمتهم بشكل فعال.

من جانبه، طالب سامح عاشور، نقيب المحاميين، بضرورة النص في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على حصانة للمحاميين في المحاكم خلال أداء مهام أعمالهم.

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