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بالصور.. سوهاج تحيي اليوم العالمي للسياحة بماراثون رياضي

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مصراوي Masrawy

بالصور.. سوهاج تحيي اليوم العالمي للسياحة بماراثون رياضي

03:04 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

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بالصور.. أحجار وغابات حشائش تسد مخرات السيول بالسويس

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بالصور.. أحجار وغابات حشائش تسد مخرات السيول بالسويس

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، عن انطلاق الماراثون الرياضي للجري، اليوم الأربعاء، بقرية عرابة أبيدوس بمشاركة 120 من طلاب وطالبات الجامعة والمدارس، والذي نظمته الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بيوم السياحة العالمي.

وأضاف "عبدالمنعم" أنه تم أيضا إقامة ندوة تثقيفية للشباب بقرية عرابة أبيدوس بالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة لنشر الوعي السياحي بين أبناء المحافظة، وتعريفهم بالآثار والمعالم السياحية بالمحافظة.

من جانبه أوضح علي رفاعي ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، أن الماراثون بدء من منطقة الحرجة وحتى معبد عرابة أبيدوس، وتم تسليم الجوائز للفائزين أمام المعبد، أعقبه جولة داخل المعبد للشباب المشاركين.

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