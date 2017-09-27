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حملات أمنية لإزالة 35 كشك مخالف بالتوفيقية وسط القاهرة

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مصراوي Masrawy

حملات أمنية لإزالة 35 كشك مخالف بالتوفيقية وسط القاهرة

03:04 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

حملات أمنية لإزالة 35 كشك مخالف بالتوفيقية وسط القاهرة

أرشيفية

كتب – فتحي سليمان:

قاد اللواء باسم الشعراوي، مساعد مدير أمن القاهرة لفرقة عابدين، اليوم الأربعاء، حملة أمنية مكبرة لرفع الإشغالات وتنفيذ قرارات لبعض الإزالات بمنطقة سوق التوفيقية في وسط القاهرة.

اشترك في الحملة رجال شرطة المرافق وأجهزة الأمن بالأزبكية بقيادة العميد محمود القاضي، مأمور القسم، ونجحت في إزالة 35 كشك مخالف.

وقال مصدر أمني، إن الحملات الأمنية مستمرة لإزالة جميع المخالفات وإعادة المظهر الحضاري لشوارع وميادين العاصمة.

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