حملات أمنية لإزالة 35 كشك مخالف بالتوفيقية وسط القاهرة
حملات أمنية لإزالة 35 كشك مخالف بالتوفيقية وسط القاهرة
03:04 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017
أرشيفية
كتب – فتحي سليمان:
قاد اللواء باسم الشعراوي، مساعد مدير أمن القاهرة لفرقة عابدين، اليوم الأربعاء، حملة أمنية مكبرة لرفع الإشغالات وتنفيذ قرارات لبعض الإزالات بمنطقة سوق التوفيقية في وسط القاهرة.
اشترك في الحملة رجال شرطة المرافق وأجهزة الأمن بالأزبكية بقيادة العميد محمود القاضي، مأمور القسم، ونجحت في إزالة 35 كشك مخالف.
وقال مصدر أمني، إن الحملات الأمنية مستمرة لإزالة جميع المخالفات وإعادة المظهر الحضاري لشوارع وميادين العاصمة.
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