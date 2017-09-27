مجلس الدولة يبدأ تطوير القاعات واستراحة المحامين لاستقبال العام القضائي الجديد

كتب- محمود الشوربجي:

بدأ مجلس الدولة بالدقي، القيام بعدد من التجهيزات وعمليات الإصلاحات الجديدة للقاعات المخصصة لنظر القضايا بالمجلس، وتطوير استراحة المحامين، بالتزامن مع بدء العام القضائي الجديد.

من خلال تتبع أعمال التجهيزات تبين البدء في تزويد عدد من القاعات باحتياجاتها من المستلزمات التي كانت قد تعرضت للتلف خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى تطوير الاستراحة المخصصة للمحامين بالدور الأرضي بالمجلس.

وصرح مصدر بالمجلس لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن عمليات التطوير ستنتهي بالكامل أواخر الشهر الجاري، استعدادًا لبدء العام القضائي الجديد بداية من أكتوبر المقبل.