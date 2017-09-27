الأمن يداهم محل "انتيكات" بوسط البلد ويضبط برقيات وعملات أثرية ممنوع بيعها
الأمن يداهم محل "انتيكات" بوسط البلد ويضبط برقيات وعملات أثرية ممنوع بيعها
02:58 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017
عملات أثرية - ارشيفية
كتب- فتحي سليمان:
داهمت أجهزة الأمن بالقاهرة، منذ قليل، بالاشتراك مع مباحث السياحة والآثار، محل لبيع الـ "انتيكات" بشارع 26 يوليو، وسط العاصمة، وعثرت بداخله على عملات أثرية نادرة وبرقيات وخناجر وأوراق وخطابات أثرية ممنوع تداولها أو بيعها.
وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن أجهزة الأمن داهمت المحل عقب ورود معلومات تفيد بأن صاحبه يقدم على عملية بيع عملات وأوراق ومخطوطات أثرية نادرة، وتحفظ الأمن على المضبوطات واستقدم لجنة من وزارة الآثار لفحص القطع الأثرية المضبوطة.
أوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن أجهزة الأمن اقتادت صاحب المحل إلى قسم شرطة الأزبكية لتقديمه إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
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