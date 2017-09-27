القيام بالأعمال المنزلية يحسن الصحة.. والسبب

كتب - مصراوي:

كشفت دراسة طبية حديثة إلى أن القيام بالأعمال المنزلية مثل تنظيف الأرض بالمكنسة الكهربائية أو بالفرشاة يوفر تمارين للجسم كافية لحماية القلب وإطالة عمر الإنسان.

وقال العلماء إن "القيام بالأعمال المنزلية لمدة نصف ساعة يومياً أو 150 دقيقة في الأسبوع يقلل من خطر الموت من أي سبب بنسبة 28 في المئة، كما تقل نسبة الإصابة بأمراض القلب بمعدل الخمس"، بحسب "BBC".

وأضاف الباحثون الذي نشروا نتائج هذه الدراسة في دورية "لانست" الطبية أن "ليس من الضروري الركض أو السباحة أو إجراء تمارين رياضية في الجيم للتمتع بصحة جيدة".

وشارك في الدراسة الدولية 130 ألف شخص من 17 دولة منهم 3 في المئة مارسوا تمارين رياضية مكثفة في الجيم بينما 40 في المئة من المشاركين كانوا دائمي الحركة وشغلوا وظائف تتطلب قوة جسمانية أو عكفوا على القيام بالأعمال المنزلية.

وقال الدكتور سكوت لير، المشرف على الدراسة من جامعة ماكماستر في كندا، إنه "بضم الدول ذات الدخل المتوسط والمتدني، استطعنا التوصل إلى فوائد هذه النشاطات مثل الذهاب للعمل والقيام بعمل يتطلب مجهوداً كبيراً أو حتى القيام بالأعمال المنزلية".

وأضاف "الذهاب لـ"الجيم" أمر رائع للذين يستطيعون تمضية بعض الوقت هناك"، مضيفاً أن "مجرد المشي للوصول إلى مكان العمل أو المشي خلال فترة استراحة الغداء أمر مهم".

وكشفت الدراسة أنه في حال واظب الجميع على القيام بنشاط جسماني لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعياً، فإن ذلك سيحد نسبة الوفيات العالمية بنسبة 8 في المئة.

وأظهرت الدراسة أن القيام بالتمارين الرياضية لا حصر لها من الناحية الصحية، كما أن الأشخاص الذين يمشون سريعاً أكثر من 750 دقيقة أسبوعياً يقل تعرضهم للموت بنسبة 36 في المئة.