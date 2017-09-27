أخبار عاجلة

8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

القيام بالأعمال المنزلية يحسن الصحة.. والسبب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القيام بالأعمال المنزلية يحسن الصحة.. والسبب

02:35 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

القيام بالأعمال المنزلية يحسن الصحة.. والسبب

القيام بالأعمال المنزلية يحسن الصحة.. والسبب

كتب - مصراوي:

كشفت دراسة طبية حديثة إلى أن القيام بالأعمال المنزلية مثل تنظيف الأرض بالمكنسة الكهربائية أو بالفرشاة يوفر تمارين للجسم كافية لحماية القلب وإطالة عمر الإنسان.

وقال العلماء إن "القيام بالأعمال المنزلية لمدة نصف ساعة يومياً أو 150 دقيقة في الأسبوع يقلل من خطر الموت من أي سبب بنسبة 28 في المئة، كما تقل نسبة الإصابة بأمراض القلب بمعدل الخمس"، بحسب "BBC".

وأضاف الباحثون الذي نشروا نتائج هذه الدراسة في دورية "لانست" الطبية أن "ليس من الضروري الركض أو السباحة أو إجراء تمارين رياضية في الجيم للتمتع بصحة جيدة".

وشارك في الدراسة الدولية 130 ألف شخص من 17 دولة منهم 3 في المئة مارسوا تمارين رياضية مكثفة في الجيم بينما 40 في المئة من المشاركين كانوا دائمي الحركة وشغلوا وظائف تتطلب قوة جسمانية أو عكفوا على القيام بالأعمال المنزلية.

وقال الدكتور سكوت لير، المشرف على الدراسة من جامعة ماكماستر في كندا، إنه "بضم الدول ذات الدخل المتوسط والمتدني، استطعنا التوصل إلى فوائد هذه النشاطات مثل الذهاب للعمل والقيام بعمل يتطلب مجهوداً كبيراً أو حتى القيام بالأعمال المنزلية".

وأضاف "الذهاب لـ"الجيم" أمر رائع للذين يستطيعون تمضية بعض الوقت هناك"، مضيفاً أن "مجرد المشي للوصول إلى مكان العمل أو المشي خلال فترة استراحة الغداء أمر مهم".

وكشفت الدراسة أنه في حال واظب الجميع على القيام بنشاط جسماني لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعياً، فإن ذلك سيحد نسبة الوفيات العالمية بنسبة 8 في المئة.

وأظهرت الدراسة أن القيام بالتمارين الرياضية لا حصر لها من الناحية الصحية، كما أن الأشخاص الذين يمشون سريعاً أكثر من 750 دقيقة أسبوعياً يقل تعرضهم للموت بنسبة 36 في المئة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • دراسة صينية: الهواء الملوث يسبب التوتر ومرض السكر

    هو وهي

  • دراسة بريطانية: قلة النوم يسبب زيادة في الوزن

    هو وهي

  • الفراولة.. فاكهة حساسة غنية بفوائد عديدة

    هو وهي

  • خدعوك فقالوا.. البطاطس تزيد الوزن

    هو وهي

إعلان

22cec2ebf9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون