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بالصور.. أشهر "الكوميكس" على قرار قيادة المرأة السعودية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. أشهر "الكوميكس" على قرار قيادة المرأة

02:32 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور- عريس يشاهد طفل يغرق في نهر بجوارحفل زفافه.. وهذا رد فعله

الألبوم التالى

بالصور- عريس يشاهد طفل يغرق في نهر بجوارحفل زفافه.. وهذا رد فعله

كتبت- هاجر حاتم:

بعد صدور قرار المملكة العربية السعودية بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، استقبل العديد من رواد المواقع التواصل الاجتماعي بقبول حافل، بينما انتقده البعض.

ومع هذا لم تخلُ التعليقات من السخرية التي نستعرضا لكم في الألبوم التالي.

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مصراوي Masrawy

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