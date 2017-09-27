بالصور.. أشهر "الكوميكس" على قرار قيادة المرأة السعودية

كتبت- هاجر حاتم:

بعد صدور قرار المملكة العربية السعودية بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، استقبل العديد من رواد المواقع التواصل الاجتماعي بقبول حافل، بينما انتقده البعض.

ومع هذا لم تخلُ التعليقات من السخرية التي نستعرضا لكم في الألبوم التالي.