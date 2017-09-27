بالصور.. أشهر "الكوميكس" على قرار قيادة المرأة السعودية
بالصور.. أشهر "الكوميكس" على قرار قيادة المرأة السعودية
02:32 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور- عريس يشاهد طفل يغرق في نهر بجوارحفل زفافه.. وهذا رد فعله
كتبت- هاجر حاتم:
بعد صدور قرار المملكة العربية السعودية بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، استقبل العديد من رواد المواقع التواصل الاجتماعي بقبول حافل، بينما انتقده البعض.
ومع هذا لم تخلُ التعليقات من السخرية التي نستعرضا لكم في الألبوم التالي.
إعلان
الأخبار المتعلقة
إعلان
إعلان