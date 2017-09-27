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مرور القاهرة: تحرير 4 آلاف مخالفة بالعاصمة

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مصراوي Masrawy

مرور القاهرة: تحرير 4 آلاف مخالفة بالعاصمة

02:44 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

مرور القاهرة: تحرير 4 آلاف مخالفة بالعاصمة

كتب – فتحي سليمان:

شن رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، حملات أمنية مكبرة لضبط المخالفات وتنظيم الحالة المرورية، وتكثيف الخدمات الجماهيرية المقدمة للجماهير.

أسفرت الحملات التي قادها اللواء علاء متولي، مدير إدارة مرور القاهرة عن تحرير عدد 3934 نموذج، و125 مرور، و3514 مخالفة كلبش، وحجز 32 "توك توك"، و 12 مخالفة مركبات بدون لوحات، وعدد 130 مخالفات سير النقل.

كما أسفرت الحملات عن سحب 551 رخصة، وتحرير 405 مخالفة دراجات بخارية.

أمر اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، باستمرار الحملات الأمنية وتكثيف الخدمات المرورية.

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