ضبط طن بانجو و5 تشكيلات عصابية و90 متهما هاربًا خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

شن ضباط قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حملة تفتيشية موسعة؛ لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.

وأسفرت جهود الحملة؛ عن ضبط 264 قضية مخدرات، ضُبط خلالها، طن و36 كجم من مخدر البانجو، و10 كجم من مخدر الحشيش، و3 كجم من مخدر الهيروين، و280 جم من مخدر الفودو، و230 جم من مخدر الإستوروكس، و82 ألفا و897 قرصا مخدرا، كما تم ضبط 5 تشكيلات عصابية؛ ضمت 14 متهما، ارتكبوا 19 حادث سرقة متنوعا.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، والهاربين من السجون، عن ضبط 3 سجناء هاربين، و90 متهما هاربا مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه، عن ضبط 12 متهما؛ لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه.

وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 473 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة السيارات المبلغ بسرقتها، تمت إعادة 6 سيارات مسروقة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.