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"قهوة بلدي" داخل دار لرعاية الأطفال في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

"قهوة بلدي" داخل دار لرعاية الأطفال في الدقهلية

02:53 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

الدقهلية- رامي القناوي:

كشفت حملة شنتها شرطة المرافق بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، عن وجود مقهى داخل ساحة دار لرعاية الأمومة والطفولة يقدم المشروبات الساخنة والباردة والشيشة لرواده.

وكانت شرطة المرافق، شنت حملة أمس برئاسة العقيد حسام حامد، والمحاسب محمود أبوطالب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة وأثناء المرور أمام مقر جمعية الأمومة والطفولة فوجئ قيادات الحملة بانبعاث دخان ليتبين وجود مقهى مقام داخل الدار.

وتمكنت القوات المشاركة في الحملة من دخول المكان وتبين تحول جزء كبير منه إلى مقهى كامل ووجود كراسي وترابيزات و"شيش" وموقد فحم وأشخاص يجلسون داخله.

وبفحص المكان تبين أن الدار تابع للجمعية وبه مقر لحضانة ومقر لدار رعاية الأطفال وباقي المكان مقهى وتم التحفظ على الكراسي والترابيزات، كما تم التحفظ على موقد نار وعدد من الشيش ودخان المعسل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

من جانبه أكد المحاسب محمود أبوطالب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسؤول عن المقهى المخالف وإخطار مديرية التضامن الاجتماعي التي تشرف على الدار والجمعية التابعة لها لاتخاذ إجراءاتها تجاه مسؤؤلي الدار والجمعية.

وأضاف أن إدارة التضامن بالسنبلاوين قدمت تقريرًا أكدت خلاله أن الجمعية لا تستغل المكان في النشاط المخصص له وهو مجال رعاية الطفل أو النهوض بالأسرة، مشيرًا إلى أنه علم أن مسؤولي الجمعية لم يقوموا بإدارة المكان منذ أن تحصلو عليه في الغرض المخصص له وقام المسؤولون عنه بتأجيره ليتحول إلى مقهى.

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