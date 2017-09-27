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افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الأمل بمركز أبو قرقاص بالمنيا

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مصراوي Masrawy

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الأمل بمركز أبو قرقاص بالمنيا

02:40 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

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المنيا - ريمون الراوي :

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص بالمنيا، عن افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الأمل، والتي تضم عدد 8 ماكينات غسيل كلوي لتخدم مرضى الفشل الكلوي من أهالي المركز وتوفيرًا للوقت والجهد وتخفيفًا لمعاناتهم.

حضر الافتتاح العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، والأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكرازة المرقسية الكاثوليكية، والأنبا بطرس فهيم مطران ايباراشية المنيا الكاثوليكية.

بذكر أن مستشفى الأمل يضم عددًا من الأقسام، منها قسم العناية المركزة ووحدة للأطفال، وحضانات وغرفة العمليات الكبرى .

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