"تعليم دمياط" يعلن شروط القيد بالمدارس المتقدمة

دمياط – محمد إبراهيم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، عن قبول الطلاب الحاصلين على "دبلوم" لاستكمال دراستهم في المدارس المتقدمة "صناعي – تجاري" لمدة عامين، لتفعيل التعليم الفني وتطوير آليات التدريب المهني في المحافظة.

وقال السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المدارس المتاحة بمحافظة دمياط هي مدرسة شطا الفنية المتقدمة للتعليم الصناعي وتتضمن تخصصات عمارة وأجهزة ومعدات كهربية وتبريد وتكييف وزخرفة وإعلان إلى جانب صناعات بحرية (بناء سفن - محركات) للبنين،

ومدرسة دمياط التجارية المتقدمة وتتضمن شعب الإدارة والتسويق والقانون "بنين وبنات".

وبيّن سويلم شروط الالتحاق بالمدارس المتقدمة بعد الانتهاء من "الدبلوم" نظام 3 سنوات، وتتمثل في الحصول على مجموع 70% فأكثر خلال العام 2017 من جميع الإدارات التعليمية وتقدم الشهادة الأصلية للدبلوم، وألا يزيد السن عن 22 عامًا في أول أكتوبر المقبل مع تحديد الموقف من التجنيد، إلى جانب توافر شروط اللياقة الطبية والبدنية، ويسدد الطلاب رسوم قيمتها 600 جنيه لكل عام دراسي، على أن يتم مراجعة الملفات من قبل إدارة التعليم الفني بالمديرية.