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افتتاح 13 مشروعًا بـ 69 مليون جنيه بالخارجة في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

افتتاح 13 مشروعًا بـ 69 مليون جنيه بالخارجة في الوادي الجديد

02:29 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

افتتاح 13 مشروعًا بـ 69 مليون جنيه بالخارجة في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

يفتتح مجموعة من الوزراء 13 مشروعًا جديدًا بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، يوم الأحد المقبل، خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة، باعتمادات تُقدر بـ 69 مليون و530 ألف جنيه.

وأكد رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، المهندس مجدي حسن الطماوي، أن المركز أنهى تنفيذ 13 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بالمدينة لافتتاحها ضمن خطة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، بحضور لفيف من الوزراء ومحافظي الإقليم السابقين والمحافظ الحالي.

وأضاف الطماوي، أنه سيجري افتتاح المشروعات التالية: "المبني الإداري بمركز شباب حي الزهور بالمدينة بتكلفة 650 ألف جنيه، و4 ملاعب خماسية بمركز شباب حي الزهور، ومراكز الشباب بقرى صنعاء والجزائر والشركة 55، بتكلفة 28 مليون جنيه، ومدرسة 25 يناير للتعليم الأساسي بتكلفة 4 ملايين و729 ألف جنيه".

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