رئيس جامعة جنوب الوادي يحث الطلاب على المشاركة في الجودة

قنا-عبدالرحمن القرشي:

شهد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية العلوم، حيث أكد رئيس الجامعة أهمية تنظيم حفل الاستقبال بالكليات لخلق حالة حوار وتواصل بين الأساتذة والطلاب من ناحية ولقاء الطلاب الجدد والقدامى من ناحية أخرى، وحث الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة خلال العام الجامعي وتعد جامعة جنوب الوادي مقرًا للأنشطة الطلابية للجامعات العربية والتي يقام من خلالها العديد من اللقاءات القمية مثل الملتقى الفني وخماسيات كرة القدم ومعسكر الجوالة.

وتحدث رئيس الجامعة حول أهمية مشاركة الطلاب في عملية الجودة وتوضيحها لهم وأهميتها بكلية العلوم وشدد رئيس الجامعة على الطلاب بأن يكون لديهم القدرة على التحليل والإبداع والتدقيق في المعلومات التي يتلقونها سواء من زملائهم أو مواقع التواصل الاجتماعي وأن يبتعدوا عن الأفكار الهدامة التي تؤدي إلى البلبلة والتضليل وأن يكون لهم دور في مجتمعهم من خلال محاربتهم للعادات السيئة في المجتمع مثل ظاهرة الثأر.

وأكد الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، تميز خريج كلية العلوم في كافة المجالات لأنها كلية متميزة في دراستها، مشيرًا إلى أن نوابغ الفكر والأدب والموسيقى والصحافة من خريجي كلية العلوم وطالب الطلاب بالجدية والمثابرة والتواصل مع أساتذتهم.

حضر الحفل وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وحشد من طلاب الكلية.