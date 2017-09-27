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وزير الصحة يوافق على تكليف جميع الصيادلة خريجي دفعتي 2016 و2017

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مصراوي Masrawy

وزير الصحة يوافق على تكليف جميع الصيادلة خريجي دفعتي 2016 و2017

02:42 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

وزير الصحة يوافق على تكليف جميع الصيادلة خريجي دفعتي 2016 و2017

كتب- محمد غايات:

وافق الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، على تكليف جميع الصيادلة خريجي دفعة دور أول وثاني 2016 ودور يناير وفبراير2017، وذلك بإجمالي 13 ألفًا و130 صيدلياً.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن الوزير اعتمد نتيجة تكليف الصيادلة المذكورين، كما تم توزيعهم على محافظات الجمهورية، على أن يتمكنوا من معرفة أماكن توزيعهم على المحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال موقع الإلكترونية، لافتًا إلى أنه تم توزيع الإناث الصيادلة على محافظات إقامتهم.

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مصراوي Masrawy

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