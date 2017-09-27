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هريدي: الأزمة السورية في طريقها للانتهاء بجهود مصرية (فيديو)

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هريدي: الأزمة السورية في طريقها للانتهاء بجهود مصرية (فيديو) هريدي: الأزمة السورية في طريقها للانتهاء بجهود مصرية (فيديو)

التحرير

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قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القضية السورية في طريقها للانتهاء، موضحا أن الدور المصرى فى القضية السورية لا يمارس فى العلن.

وأضاف هريدي، خلال حديثه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "" اليوم الأربعاء: "الطرح المصرى أثبت أنه هو الطرح الوحيد السليم واكتسب زخمًا كبيرًا جدًا تزامنًا مع استشعار كافة الدولة العربية بخروج الأمور عن السيطرة"، مؤكدا أن دور  مطلوب لإنقاذ منطقة الشرق الأوسط من التدمير والضياع.

وتابع: "لولا تدخل مصر وروسيا لحل الأزمة السورية لكان الوضع أكثر سلبية وعمت الفوضى فى المنطقة العربية"، موضحا أن دور مصر مطلوب لإنقاذ منطقة الشرق الأوسط من التدمير والضياع.

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