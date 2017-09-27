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رئيس «اقتصادية النواب» عن رفع أسعار الوقود مجددًا: صندوق النقد ليس وصيا علينا

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رئيس «اقتصادية النواب» عن رفع أسعار الوقود مجددًا: صندوق النقد ليس وصيا علينا رئيس «اقتصادية النواب» عن رفع أسعار الوقود مجددًا: صندوق النقد ليس وصيا علينا

التحرير

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رفض النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، التعليق على تقرير صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري، خاصة ما أورده التقرير بشأن "اعتزام رفع المحروقات للوصول إلى الاسترداد الكامل لتكلفة رأس المال وإصلاح منظومة الطاقة".

وقال غلاب في تصريح لـ«التحرير»: «لا يوجد كلام رسمي من الحكومة بشأن هذا الأمر، ولا يمكن أن أناقشها في مجرد الاعتزام على فعل شيء، فلم يطرح أحد علينا شيئا، وحين يكون الأمر واقعيا يجب أن يتم طرحه ومناقشته في البرلمان، والجميع لديه هدف واحد وهو الإصلاح الاقتصادي ونجاحه، ولا يجب علينا مناقشة توقعات لم تحدث لأن ذلك يثير بلبلة».

وأضاف غلاب: قرأت تقرير صندوق النقد، والكلام الوارد فيه، كلام عام، ومع ذلك، نقول إننا ننتظر عودة البرلمان إلى الانعقاد قريبا، لنتحدث مع وزارة المالية في هذه الأمور.

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وردا على سؤال بشأن تحرير أسعار الوقود، كتوصية من الصندوق للحكومة، قال غلاب: «الصندوق ليس وصيا علينا، لدينا برنامج للإصلاح متفق عليه، ومصر ماضية في إجراءاته، وصندوق النقد يشيد بالإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها، وأدت إلى انخفاض التضخم، كما أن تقرير الصندوق، أشاد بتلك الإصلاحات، ورأى أنها كمنظومة كاملة ستؤدي لتحسين الحالة الاقتصادية في ».

وتوقع غلاب تحسن الحالة الاقتصادية لمصر بنهاية العام الجاري، قائلا "حركة الإصلاح الاقتصادي، وعملية التنمية، تمضي بخطى جيدة، وأتوقع انخفاض عجز الموازنة، وتحسن سعر الجنيه، وانخفاض التضخم، بنهاية السنة الجارية".
 

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التحرير

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