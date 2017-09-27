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نائب يطالب بضريبة على التجارة الإلكترونية.. وستصل لـ20 مليار دولار في 2020

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نائب يطالب بضريبة على التجارة الإلكترونية.. وستصل لـ20 مليار دولار في 2020 نائب يطالب بضريبة على التجارة الإلكترونية.. وستصل لـ20 مليار دولار في 2020

التحرير

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شهدت التجارة الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة نموًا كبيرًا، سواء على مستوى حجم المبيعات أو عدد المتعاملين في هذا المجال، وتوقعت مؤسسة «أي تي كيرني» الاستشارية العالمية نمو نشاط التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط إلى أكثر من 20 مليار دولار بحلول عام 2020.

وأشارت «أي تي كيرني» إلى هناك ما يزيد على 200 مليون شاب من المتمرسين في استخدام التقنيات الرقمية، موضحة أن إتاحة «التسويق الإلكتروني»، عبر الإنترنت، الذي أصبح يعرف باسم «الاقتصاد الرقمي المفتوح» ويتسم بتنافسية عالية، إضافة إلى توسعة وتهيئة السوق للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم لعرض منتجاتها وكسب عملاء جدد.

هذه البيانات جعلت النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، يتقدم بمقترح للبرلمان، لفرض ضرائب على التجارة الإلكترونية، وقال إنه لو تم وضع آليات محددة لهذا النشاط «نستطيع تحصيل من 7 إلى 10 مليارات جنيه سنويًا».

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وأضاف، أنه تقدم بالمقترح خلال دور الانعقاد الثاني، وقدم عدة محاور يمكن من خلالها تحصيل الضرائب على بعض الأنشطة، ومن بينها قطاع الاتصالات الذي ينفق كل عام مبالغ طائلة.

وأشار إلى أنه على الرغم من إنفاق المليارات على الإنترنت، لا توجد نسب رسوم على الاستخدام بخلاف التجارة الإلكترونية، مضيفًا أن بها أكثر من 100 مليون خط تليفون، ويجب على الأقل تحصيل رسوم مقابل الاستخدام.

وأوضح، أن التجارة الإلكترونية يمكن من خلالها تحسين المستوى الضريبي، لافتًا إلى أن قطاع الاتصالات يحتاج إلى إعادة صياغة سليمة للتحصيل الضريبي.

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التحرير

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