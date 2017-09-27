نائبة: إعطاء الحق للمرأة السعودية في قيادة السيارة إنصاف للمرأة العربية عامة

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أشادت النائبة منى منير، عضوة مجلس النواب، بالمرسوم الملكي الذي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، والذي يعطى الحق للمرأة السعودية في قيادة السيارة، قائلة: «القرار يعد إنصافا للمرأة العربية وليست السعودية فقط، وأنه خطوة صحيحة على طريق المساواة بين الرجل والمرأة، فالمرأة لها حقوق متساوية مع الرجل، وشريك أساسي معه في الحياة السياسية».

وأضافت "منير" في تصريحات صحفية لها اليوم، أن المرأة نصف المجتمع، ولا شك أن مساهماتها وتفاعلها مع مجتمعها سيعطي زخمًا إيجابيا ملموسًا في المجتمع والأسرة السعودية، كما أن التطور الإيجابي الذي يشهده المجتمع السعودي في السنوات والشهور الأخيرة لا شك أنه يعكس الرؤية الشبابية الواعية للقيادة السعودية، في سائر المجالات، ولا يسعنا من مصر وفى عام المرأة المصرية 2017 إلا أن نحيي ونثمن القرار والمرسوم الملكي الحكيم.

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وقد جاء أول تصريح على هذا القرار من الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أعرب المسؤولون الأمريكيون أن هذه الخطوة تعتبر خطوة كبيرة في الطريق الصحيح. كما صدر بيان عن البيت الأبيض بهذا الصدد، جاء فيه: «إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يثمن القرار الصادر بخصوص السماح للسيدات بقيادة السيارات في المملكة العربية السعودية. إنها خطوة إيجابية في نشر الحق والفرص المتساوية للسيدات في المملكة. سنواصل دعم المملكة العربية السعودية في مثل هذه الخطوات وإصلاحات رؤية عام 2030 الرامية إلى تعزيز المجتمع والاقتصاد السعوديين».