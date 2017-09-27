أخبار عاجلة

8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

عابد: قرار السعودية خطوة للمساواة بين الرجل والمرأة في قيادة السيارات

Google+ Print
عابد: قرار السعودية خطوة للمساواة بين الرجل والمرأة في قيادة السيارات عابد: قرار السعودية خطوة للمساواة بين الرجل والمرأة في قيادة السيارات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بالمرسوم الملكي، الذي أصدره ملك سلمان بن عبد العزيز، الذي يعطي الحق للمرأة السعودية في قيادة السيارة.

وقال عابد، اليوم، الأربعاء، إن هذا القرار خطوة صحيحة للمساواة بين الرجل والمرأة في قيادة السيارات، وأيضًا هو حق أصيل من حقوق الإنسان، وأضاف أنه «لاقى ارتياحًا كبيرًا وغير مسبوق من رجال المملكة العربية السعودية قبل المرأة السعودية».

شاهد أيضا

يشار إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرًا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة للسيارة، على أن يُطبق القرار حتى شهر يونيو 2018. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

السعودية تدرج كيانين و11 شخصا في اليمن على قائمة الإرهاب

السعودية تدرج كيانين و11 شخصا في اليمن على قائمة الإرهاب

ولي عهد أبوظبي: السعودية تقود المنطقة للاستقرار والتنمية

ولي عهد أبوظبي: السعودية تقود المنطقة للاستقرار والتنمية