عابد: قرار السعودية خطوة للمساواة بين الرجل والمرأة في قيادة السيارات

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أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بالمرسوم الملكي، الذي أصدره ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، الذي يعطي الحق للمرأة السعودية في قيادة السيارة.

وقال عابد، اليوم، الأربعاء، إن هذا القرار خطوة صحيحة للمساواة بين الرجل والمرأة في قيادة السيارات، وأيضًا هو حق أصيل من حقوق الإنسان، وأضاف أنه «لاقى ارتياحًا كبيرًا وغير مسبوق من رجال المملكة العربية السعودية قبل المرأة السعودية».

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يشار إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرًا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة للسيارة، على أن يُطبق القرار حتى شهر يونيو 2018.