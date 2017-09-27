طريق «بنها – شبرا» الجديد.. هل يتحول من حلم إلى كابوس؟

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بات الطريق الحر الجديد «بنها- شبرا الخيمة»، مصدرًا للرعب للعابرين خلاله ومصيدة للموت، بعد أن شهد مصرع عدد من المواطنين في حوادث تصادم منذ افتتاحه تجريبيًا بسبب السير عكس الاتجاه والتصادم مع معدات تنفيذ الطريق وعدم اكتمال الأعمال وخاصة الإنارة والعلامات الإرشادية.

الطريق شهد مصرع 5 أشخاص في حادثي تصادم بطوخ وقها، وكانت آخر الحوادث عندما تلقى اللواء محمد توفيق مدير أمن القليوبية إخطارًا بوجود حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل بسب اختلال عجلة قيادة سيارة نصف نقل فأدى ذلك لتصادم بسيارة ملاكي أمام مدينة قها ونتج عن الحادث وفاة 3 وإصابة آخر بينهم شقيقان.

محمد العليمي، أحد المواطنين المقيمين في مدينة بنها، قال: "محدش يطلع طريق بنها شبرا الجديد.. الطريق لسه مخلصش وشغال حارة واحدة ولسه فيه شغل الناس بتتفاجئ بعربيات في وشها، واحتمالية وقوع الحوادث كبيرة"، لافتًا إلى أنه على الرغم من كون الطريق مشروعًا جيدًا إلا أن التهاون في افتتاحه للجمهور قبل انتهاء الأعمال كارثة كبرى، متسائلا: "من يتحمل ذنب الأرواح التي أزهقت نتيجة فتح الطريق؟".

ووجه العليمي حديثه لمن يقول إن المواطنين هم من يخالفون، قائلا "فلماذا تم قطع كارتة لهم في الأساس؟ فضلا عن أن قيمة الكارتة مبالغ فيها إذ يتم دفع 15 جنيهًا في مسافة لا تتجاوز 40 كيلومترًا، في حين صحراوي إسكندرية 10 جنيهات، وكيف يتساوى الملاكي مع النقل والميكروباص؟ وهل الملاكي يهدف للربح؟".

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فيما طالب سعيد عبدالعزيز، مواطن من طوخ، بضرورة إلزام النقل الثقيل بالسير على الطريق الجديد وإخلاء الطريق الزراعي نهائيًا من النقل وتخفيض كارتة الملاكي لتشجيع المسافرين بالسير عليه والإسراع بتوفير خدمات على الطريق الجديد مثل الإسعاف والمطافئ ومحطات الخدمة والصيانة قبل أن يتحول المشروع الذي طالما حلم به الكثيرون إلى كابوس".

"من يومين بنتي وابني تعرضا لحادثة على الطريق ده الساعة 6 الصبح".. هكذا قصت إيمان منصور، مواطنة، تجربتها مع الطريق الجديد، قائلة: "الحمد لله هما خرجوا سالمين لكن العربية اتبهدلت وفي نفس اليوم اثنين أخوات من طوخ ماتوا في حادثة على الطريق وعربيتهم ضاعت خالص وتاني يوم قفلوا الطريق وقالوا الطريق لم يكتمل بعد وأنه لسه تحت التجربة".

من جانبه، قال المهندس مصطفى عباس سكرتير عام مساعد محافظة القليوبية، إن الطريق مفتوح تجريبيًا للكشف عن الأخطاء ثم يغلق لإصلاحها مستطردا: "الناس مستعجلة ومفيش صبر وبتمشي عليه وبنقفله بالليل حفاظا على أرواحهم".

وذكر في تصريحات خاصة لـ "التحرير"، أن الافتتاح بشكل رسمي من المقرر أن يكون خلال الاحتفال بانتصار أكتوبر الشهر المقبل، مؤكدًا أن المحافظ اللواء محمود عشماوي حذر من السير علي الطريق لكونه ما زال تحت الإنشاء ويمثل خطورة على المواطنين.