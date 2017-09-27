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الحكومة: لا نية لزيادة أسعار الوقود العام الحالي

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الحكومة: لا نية لزيادة أسعار الوقود العام الحالي الحكومة: لا نية لزيادة أسعار الوقود العام الحالي

التحرير

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قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إنه في ضوء الأوضاع الحالية، فإن لا تنوي تحريك الوقود مرة آخرى، خلال العام المالي الحالي.

وأضاف الجرحي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي في مقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن برنامج الدعم يسير وفق الخطة الموضوعة.

كان صندوق النقد الدولي، حذر من تجميد خطة زيادة أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف. وأظهر تقرير من صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، عن نتائج المراجعة الأولى للاقتصاد، أن الصندوق يرى أن مصر أقدمت على إصلاحات هامة وحاسمة في ملف إصلاح دعم الطاقة، لكنها لا تزال "متأخرة".

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وقال خبراء الصندوق في توصياتهم لمصر إن: "التزام الحكومة بالقضاء على دعم المواد البترولية في يونيو 2019، هو أمر مشجع، لكن تأجيل أي زيادة جديدة حتى عام 2018-2019 ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بارتفاع سعر البترول العالمي وأسعار الصرف". وأضاف التقرير أن "الصندوق يفضل زيادة مبكرة في أسعار الوقود، وأنه من هذا المنظور، يرحب بالخطوة التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل وضع آلية لتعديل أسعار الوقود بشكل أتوماتيكي، أو أي إجراءات أخرى من أجل تعويض أي زيادة عن المتوقع في تكفة إنتاج المواد البترولية".

وأشار التقرير إلى أن زيادة تعريفة الكهرباء ورفع أسعار الوقود مرتين في نوفمبر 2016 و يونيو 2017 كانت إجراءات حاسمة في سبيل تغطية تكلفة إنتاج هذه السلع".

وتابع: "لكن نتيجة لتعويم الجنيه، لم تكن هذه الزيادات في أسعار الوقود كافية لتحقيق خطة الحكومة لخفض دعم الوقود كنسبة من الناتج المحلي، ورفعت التكلفة لمستويات ما قبل إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي"

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التحرير

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