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التعليم تقر إجراءات جديدة لمتابعة هيئة التدريس والطلبة في الدراسة

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التعليم تقر إجراءات جديدة لمتابعة هيئة التدريس والطلبة في الدراسة التعليم تقر إجراءات جديدة لمتابعة هيئة التدريس والطلبة في الدراسة

التحرير

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أعلن أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الوزارة أصدرت كتابًا دوريًا لمديريات التربية والتعليم؛ من أجل تحقيق عام دراسي منضبط بجميع المدارس على مستوى الجمهورية بكافة مراحل التعليم قبل الجامعى، وحرصًا على استقرار وانتظام العملية التعليمية طوال فترة الدراسة بالعام الدراسى 2017/2018، واستكمالًا للجهود التى تبذلها الوزارة بكافة قطاعاتها وأجهزتها الفنية.

وأشار خيري أنه تأكيدًا على ما جاء بالكتاب الدوري الصادر عن الوزير برقم (18) بتاريخ 2/8/2017؛ تم باتخاذ اللازم نحو التأكيد على ضرورة قيام القيادات الإدارية بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة لها بإعداد مخطط زمنى لتنفيذ زيارات ميدانية يومية للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس التابعة لكل مديرية، وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه سير الدراسة بها.

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كما تم التأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولًا بأول، بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي، أما بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوى فيتم التأكيد على الاستمرار في نظام التسجيل الإلكتروني؛ مع التوجيه للسادة مدراء المدارس بعدم السماح بانصراف الطلاب قبل نهاية اليوم الدراسي.

 وتم التوجيه بمتابعة التزام المعلمين بالحضور والانصراف في المواعيد المقررة، ومتابعة تنفيذ ذلك من خلال مراجعة السجلات المخصصة لهذا الغرض، بمعرفة إدارة التوجيه المالي والإداري بالمديرية والإدارات التعليمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يثبت مخالفته لتلك التعليمات.

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التحرير

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