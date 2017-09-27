جهاز الفراعنة يوافق على طلب دوليي الأهلي

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طلب لاعبو النادي الأهلي، الواقع عليهم اختيار الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب الوطني، تغيير موعد انضمامهم لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهة الكونغو.

ويلتقي المنتخب الوطني أمام نظيره الكونغو يوم 8 من شهر أكتوبر المقبل، في إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة لتصفيات المونديال.

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واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط، وقبع المنتخب الكونغولي في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة واحدة، وذلك قبل جولتين على نهاية مباريات المجموعة.

ووافق الأرجنتيني هيكتور كوبر، على انضمام اللاعبين يوم 3 أكتوبر المقبل، أي بعد 24 ساعة من انطلاق المعسكر، حيث يرتبط الأهلي بمباراة النجم الساحلي في الأول من شهر أكتوبر، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن كوبر اختار 7 لاعبين من النادي الأهلي هم: شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور وعبد الله السعيد وصالح جمعة ورامي ربيعة وسعد سمير.