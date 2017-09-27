جامعة الأزهر: بدء تسكين الطلاب بالمدن الجامعية 10 أكتوبر المقبل

كتب- محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر الشريف، فتح المدن الجامعية بالقاهرة والوجهين القبلي والبحري 10 أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس جامعة الأزهر الدكتور المحرصاوي، اليوم الأربعاء، بطلاب وطالبات جامعة الأزهر لسماع مقترحاتهم لتطوير الجامعة في إطار المبادرة التي أطلقها رئيس الجامعة بعنوان "ابني جامعتك بإيدك".

ومن جانبه، قال أحمد شعلان، مدير إدارة المدن الجامعية بالأزهر، إنه سيتم تسكين ما يقرب من سبعة آلاف طالبًا وطالبة بمدن القاهرة.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن مدن القاهرة الجامعية جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات.