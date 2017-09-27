إسماعيل يوجه 7 وزراء بمتابعة الحملة القومية لضبط معدلات السكان

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، وجه بعرض كيفية تطبيق الحملة القومية لضبط معدلات السكان خلال جلسة خاصة على هامش اجتماع مجلس الوزراء، المقرر انعقاده عقب أسبوعين.

كما وجه رئيس الوزراء، بضرورة تشكيل لجنة وزارية للتنسيق حول تطبيق الحملة، ومنها وزرات العدل والتعليم والتعليم العالي والصحة والقوى العاملة والتضامن والشباب والرياضة تتابع ما يتم تنفيذه، فضلًا عن التوجيه بضرورة إطلاق حملة إعلامية للتوعية بالحملة.

وأضاف عماد الدين، خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إعطاء محفزات لمن تنجب اثنين فقط، مشيرًا إلى أن هناك حملة إعلامية للتوعية بالاكتفاء بطفلين فقط للحد من النمو السكاني، والوصول 114 مليون نسمة بحلول عام 2030 بدلًا من 130 مليون نسمة، علمًا بأن معدل الإنجاب 3.5 وإذا لم نلتزم سيصل التعداد السكاني عام 2030 سنصل إلى 130 مليون نسمة وفي هذه الحالة ستلتهم الكثافة السكانية أي نمو اقتصادي.