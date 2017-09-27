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"حقوق حلوان" تبدأ التحقيق مع طالب رفع علم المثليين بحفل "مشروع ليلى"

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مصراوي Masrawy

"حقوق حلوان" تبدأ التحقيق مع طالب رفع علم المثليين بحفل "مشروع ليلى"

02:28 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

الدكتور السيد العربي

كتب- محمد قاسم:

قرر الدكتور السيد العربي، عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، إحالة طالب الفرقة الثالثة بالكلية "أحمد علاء" للتحقيق في اتهامه برفع علم المثليين "rainbow" في حفلة "مشروع ليلى".

وقال "العربي" في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن الشئون القانونية تأكدت من صحة الواقعة بعد استدعاء الطالب وسماع أقواله للتأكد من مشاركته في الحفل.

وأكد العربي، أن الطالب سيخضع للتحقيق باعتبار أن ما قام به يمثل خروجًا على الواجب الطلابي واحترام القيم والتقاليد الجامعية، مشيرًا إلى أن الكلية ستحقق معه في مخالفات قانون تنظيم الجامعات ولن تحاسبه عن الأفعال الجنائية.

والتقطت عدسات المصورين "الطالب" مع مجموعة من الشباب يرفع "علم المثليين" خلال حفل فريق "مشروع ليلى" بـ"ميوزك بارك" في "كايرو فيستيفال" بالقاهرة الجديدة، تأييدًا لميول "حامد سنو"، مؤسس الفريق، الذي أعلن مثليته منذ فترة بأحد البرامج الفضائية.

ونشر الطالب "أحمد علاء"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا أعرب فيه عن تأييده لأفكار المثلية لكنه نفي مثليته.

يذكر أن "مشروع ليلى" هي فرقة موسيقى "روك" مستقلة لبنانية، مكونة من 5 أعضاء، تشكلت في بيروت عام 2008 أثناء ورشة عمل موسيقية لبنانية في الجامعة الأمريكية.

وأصدرت الفرقة 3 ألبومات، كما حصلت على جائزة لجنة التحكيم والجمهور، في مسابقة "الموسيقى الحديثة"، التي نظمتها إذاعة "راديو لبنان"، وذلك بسبب أغنيتها الشهيرة "رقصة ليلى".

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