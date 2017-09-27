ضبط 51 ألف مخالفة مرورية و36 سائقًا تحت تأثير المخدر

كتب - علاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملة موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري والقضاء على مشكلة التكدسات بالشارع.

واستهدفت الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وقادها مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء عصمت الأشقر، خلال 24 ساعة - تكثيف التواجد المروري على كافة الطرق والميادين؛ لفرض الانضباط المرورى، ومواجهة حوادث المرور، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة، عن ضبط 49 ألفا و424 مخالفة مرورية متنوعة، وألف و673 مخالفة متنوعة للدراجات النارية، بالإضافة إلى ضبط 36 سائقا تحت تأثير المخدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كافة صور الإخلال بالقانون.