أخبار عاجلة

8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل متهمين بالانضمام لحركة "اتحاد الجرابيع"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل متهمين بالانضمام لحركة "اتحاد الجرابيع"

02:16 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

كتب - محمود السعيد:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الناشطين عبير الصفتي ومصطفى مشاغب، بضمان محل إقامتهم في واقعة اتهامهما بالانضمام لحركة "اتحاد الجرابيع"، حسب المحامي سيد البنا.

وأوضح "البنا" أنه سيتم إخلاء سبيل المتهمين بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنهما بقسم عابدين.
نسبت النيابة للمتهمين، الانضمام لحركة "اتحاد الجرابيع" وجماعة الإخوان، و6 إبريل، والتعدي على موظف عام، العميد بدوي هاشم، مأمور قسم عابدين، وعدم حمل بطاقة شخصية.

كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على عبير الصفتي ومصطفى مشاغب من محيط منطقة وسط البلد.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • راندا البحيري تصل للمحكمة لحضور المعارضة الاستئنافية على حبسها

    أخبار

  • قبل الحكم في "تراخيص الشركات".. زهير جرانة يصل محكمة جنوب القاهرة

    أخبار

  • تأجيل استئناف يوسف والي وآخرين على قرار منعهم من التصرف في أموالهم

    أخبار

  • اليوم.. استئناف يوسف والي وآخرين على قرار منعهم من التصرف في أموالهم

    أخبار

إعلان

0d08154c7a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون