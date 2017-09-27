إخلاء سبيل متهمين بالانضمام لحركة "اتحاد الجرابيع"

كتب - محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الناشطين عبير الصفتي ومصطفى مشاغب، بضمان محل إقامتهم في واقعة اتهامهما بالانضمام لحركة "اتحاد الجرابيع"، حسب المحامي سيد البنا.

وأوضح "البنا" أنه سيتم إخلاء سبيل المتهمين بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنهما بقسم عابدين.

نسبت النيابة للمتهمين، الانضمام لحركة "اتحاد الجرابيع" وجماعة الإخوان، و6 إبريل، والتعدي على موظف عام، العميد بدوي هاشم، مأمور قسم عابدين، وعدم حمل بطاقة شخصية.

كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على عبير الصفتي ومصطفى مشاغب من محيط منطقة وسط البلد.