إخلاء سبيل متهمين بالانضمام لحركة "اتحاد الجرابيع"
إخلاء سبيل متهمين بالانضمام لحركة "اتحاد الجرابيع"
02:16 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017
كتب - محمود السعيد:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الناشطين عبير الصفتي ومصطفى مشاغب، بضمان محل إقامتهم في واقعة اتهامهما بالانضمام لحركة "اتحاد الجرابيع"، حسب المحامي سيد البنا.
وأوضح "البنا" أنه سيتم إخلاء سبيل المتهمين بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنهما بقسم عابدين.
نسبت النيابة للمتهمين، الانضمام لحركة "اتحاد الجرابيع" وجماعة الإخوان، و6 إبريل، والتعدي على موظف عام، العميد بدوي هاشم، مأمور قسم عابدين، وعدم حمل بطاقة شخصية.
كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على عبير الصفتي ومصطفى مشاغب من محيط منطقة وسط البلد.
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