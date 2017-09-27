الجامعة العربية ترحب بانضمام فلسطين لمنظمة الإنتربول

القاهرة – (أ ش أ):

رحبت جامعة الدول العربية، الأربعاء، بانضمام فلسطين لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي - في تصريحات للصحفيين اليوم - أن هذه الخطوة تمثل انتصار الحقيقة والحق الفلسطيني ونجاحاً للنضال الفلسطيني والعمل العربي المنسق والمشترك.

وقال إن هذا القرار - الذي صدر اليوم عن الجمعية العامة للمنظمة الدولية - يعبر عن إرادة دول العالم بأغلبيتها الساحقة في التمسك بمبادئ المنظمة الدولية للشرطة ذاتها بالمقام الأول، كما يعبر عن جدارة استحقاق دولة فلسطين لنيل هذه العضوية وفق تلك المبادئ والأهداف التي تسعى الانتربول لتحقيقها بما يعزز من الأمن والاستقرار ويخدم قضايا تحقيق السلام في العالم بمكافحة الجريمة والارهاب .

وهنأ الشعب الفلسطيني وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس (أبومازن) بهذا الإنجاز الجديد الذي تحققه القيادة الفلسطينية في إطار سعيها المستمر للانضمام للمنظمات والمواثيق والمعاهدات الدولية، بما يشمل عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة بدعم وتنسيق مع الدول العربية والدول الداعمة لعدالة القضية الفلسطينية.

وأوضح أن هذا الانجاز يؤكد قدرة المؤسسات الفلسطينية بما فيها الأمنية والشرطية وكفاءتها وفق المعايير الدولية وجاهزيتها للقيام بواجباتها والوفاء بمسؤولياتها والانخراط بمنظومة الأمن الدولي في مكافحة كافة أشكال الجريمة.

وأكد أن هذا الإنجاز يأتي في مكانه وتوقيته لتعزيز فرص تحقيق السلام وانقاذ حل الدولتين وانهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس من ممارسة استقلالها وسيادتها بانفاذ القانون الدولي وتطبيق الشرعية الدولية وهو الغاية والهدف الذي يعبر عن إرادة المجتمع الدولي ويناضل الشعب الفلسطيني لتحقيقه لإقامة السلام والاستقرار وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

يذكر أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) قبلت خلال اجتماع جمعيتها العامة في بكين اليوم أن عضوية فلسطين بالمنظمة بتصويت 74 دولة مع القرار.