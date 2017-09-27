أخبار عاجلة

8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الجامعة العربية ترحب بانضمام فلسطين لمنظمة الإنتربول

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الجامعة العربية ترحب بانضمام فلسطين لمنظمة الإنتربول

02:32 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

الجامعة العربية ترحب بانضمام فلسطين لمنظمة الإنتربول

جامعة الدول العربية

القاهرة – (أ ش أ):

رحبت جامعة الدول العربية، الأربعاء، بانضمام فلسطين لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي - في تصريحات للصحفيين اليوم - أن هذه الخطوة تمثل انتصار الحقيقة والحق الفلسطيني ونجاحاً للنضال الفلسطيني والعمل العربي المنسق والمشترك.

وقال إن هذا القرار - الذي صدر اليوم عن الجمعية العامة للمنظمة الدولية - يعبر عن إرادة دول العالم بأغلبيتها الساحقة في التمسك بمبادئ المنظمة الدولية للشرطة ذاتها بالمقام الأول، كما يعبر عن جدارة استحقاق دولة فلسطين لنيل هذه العضوية وفق تلك المبادئ والأهداف التي تسعى الانتربول لتحقيقها بما يعزز من الأمن والاستقرار ويخدم قضايا تحقيق السلام في العالم بمكافحة الجريمة والارهاب .

وهنأ الشعب الفلسطيني وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس (أبومازن) بهذا الإنجاز الجديد الذي تحققه القيادة الفلسطينية في إطار سعيها المستمر للانضمام للمنظمات والمواثيق والمعاهدات الدولية، بما يشمل عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة بدعم وتنسيق مع الدول العربية والدول الداعمة لعدالة القضية الفلسطينية.

وأوضح أن هذا الانجاز يؤكد قدرة المؤسسات الفلسطينية بما فيها الأمنية والشرطية وكفاءتها وفق المعايير الدولية وجاهزيتها للقيام بواجباتها والوفاء بمسؤولياتها والانخراط بمنظومة الأمن الدولي في مكافحة كافة أشكال الجريمة.

وأكد أن هذا الإنجاز يأتي في مكانه وتوقيته لتعزيز فرص تحقيق السلام وانقاذ حل الدولتين وانهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس من ممارسة استقلالها وسيادتها بانفاذ القانون الدولي وتطبيق الشرعية الدولية وهو الغاية والهدف الذي يعبر عن إرادة المجتمع الدولي ويناضل الشعب الفلسطيني لتحقيقه لإقامة السلام والاستقرار وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

يذكر أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) قبلت خلال اجتماع جمعيتها العامة في بكين اليوم أن عضوية فلسطين بالمنظمة بتصويت 74 دولة مع القرار.

هذا المحتوى من

948839eb45.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أبو الغيط يدعو الهند إلى استمرار مساندة ودعم القضية الفلسطينية

    أخبار

  • الجزائر تدعو لإنهاء تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية

    أخبار

  • أبو الغيط يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن على هامش اجتماعات الجمعية

    أخبار

  • أبو الغيط: سوريا المستقبل ينبغي أن تكون صاحبة سيادة حقيقة على أراضيها

    أخبار

إعلان

07754056ca.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون