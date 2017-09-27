تعرف على مهام ولي أمر طالب المدرسة اليابانية

كتبت- ياسمين محمد:

حددت وزارة التربية والتعليم، عدة مهام على ولي أمر الطالب الراغب في التحاق ابنه بإحدى المدارس المصرية اليابانية الالتزام بها .

وقالت الوزارة إن ولي الأمر عليه أن يوقع على إقرار، يتضمن تفهمه لأهداف المدرسة ودعمه تنفيذ الأهداف التربوية الجديدة، بما فيها مشاركة الطالب في تنظيف مبنى المدرسة والفصول الدراسية.

كما يتضمن الإقرار موافقة ولي الإمر على الالتزام بالعمل التطوعي لمدة 20 ساعة، لتقديم خدمات تدعم الانشطة التربوية

وتشمل الأعمال التطوعية لأولياء الأمور، داخل المدارس، مساعدة الطلاب في المدرسة على غسل أيديهم والغرغرة وتنظيف الأسنان، ومساعدة الطلاب في التعلم عن المهن مثل: المناقشة في الفصل عن وظيفة الوالد والوالدة، بالإضافة إلى قراءة قصص قصيرة في الفصل، وأيضا مساعدة الطلاب في مجلسهم "مجلس الطلاب على مستوى المدرسة".

كما تتضمن المساهمة التطوعية، لولي الأمر، مساعدة الطلاب في أنشطة نادي المدرسة، والمشاركة في اليوم المفتوح، والمساعدة في صيانة مبنى المدرسة، ومعداتها، وحدائقها، وكذلك التطوع في العمل الإداري للمدرسة، والمشاركة في أنشطة مجلس الأباء والامناء والمعلمين للمدرسة.

وحددت وزارة التربية والتعليم، عدة مهام لولي الأمر، داخل المنزل تمثلت في: مساعدة الطفل علي اكتساب العادات الصحية السليمة مثل غسل اليدين والغرغرة وتنظيف الأسنان، ومساعدة الطفل علي اكتساب العادات الحياتية السليمة بالمنزل مثل النوم والاستيقاظ مبكرا، وتناول الإفطار وتجنب التأخر علي موعد الدراسة، ومساعدة الطفل فى أداء الوجبات المنزلية