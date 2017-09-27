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"المؤتمر": ارتياح عربي بعد السماح للسعوديات بقيادة السيارة

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مصراوي Masrawy

"المؤتمر": ارتياح عربي بعد السماح للسعوديات بقيادة السيارة

02:14 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

حسين أبو العطا نائب رئيس حزب المؤتمر

كتب- أحمد عبد الفتاح:

رحب الدكتور حسين أبو العطا، نائب رئيس حزب المؤتمر، بالمرسوم الملكي الصادر عن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، بمنح المرأة حق قيادة السيارة.

وأضاف "أبو العطا"، في البيان الصحفي الصادر عنه اليوم الأربعاء، أن "هذا القرار لقي ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق لدى الرأي العام السعودي والعربي".

وتابع "أبو العطا"، أن هذا القرار خطوة صحيحة للمساواة بين الرجل والمرأة في قيادة السيارات وهو أيضًا حق أصيل من حقوق الإنسان، مضيفًا: "الملك سلمان يستحق كل الشكر والاحترام والتقدير على هذا القرار غير المسبوق في تاريخ المملكة العربية السعودية".

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