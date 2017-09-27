وزير النقل: رفع غرامة العبث بالقطارات لـ 20 ألف جنيه والحبس لمدة عام

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن مجلس الوزراء وافق على القانون رقم (٢٧٧ لسنة ٥٩)، المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 في شأن السفر بالسكك الحديدية، وذلك في إطار الحد من العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات والتي تؤدي إلى تعطيل حركتها وتؤثر على حسن سير وانتظام مرفق السكك الحديدية، والعمل على إعادة النظر في الأحكام والعقوبات الخاصة بالأفعال التي تتسبب في حوادث القطارات ضمن خطة الدولة لتطوير ذلك المرفق الهام، بتشديد العقوبات واستحداث تجريم بعض الأفعال التي تؤدي إلى زيادة الحوادث، وبما يحقق الردع المطلوب في تلك الجرائم للحد من وقوعها.

وأضاف وزير النقل، خلال المؤتمر الصحفي، الذي انعقد اليوم الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر المجلس، إن القانون القديم كان يسمح بتحصيل غرامات ضعيفة على الركاب تصل في إلى ٢٠ جنيه لمن يقوم بالتعدي على خصوصيات القطارات مثل: "الضغط فرامل الطوارئ أو تكسير شئ بالعمد داخل العربات"، فيما يسمح التعديل الجديد بتحصيل غرامة تبدأ من ٥٠٠ جنيه إلى ٢٠ ألف جنيه، وقد تصل العقوبة إلى حد الحبس لمدة تتراوح ما بين سنة إلى سنتين بحسب الواقعة.